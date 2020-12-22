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Общество

Губернатор Псковской области пожелал энергетикам безаварийной работы

22 декабря 2020 года, 14:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов энергетической промышленности с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области пожелал энергетикам безаварийной работы

«В Псковской области в сфере электроэнергетики работает более 2,5 тысяч человек. Это напряженный труд, требующий особых знаний, профессионализма, выносливости, преданности делу и готовности всегда прийти на помощь людям», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что энергетики круглосуточно обеспечивают свет и тепло в домах псковичей, а также бесперебойную работу предприятий и всей энергетической инфраструктуры, борются с последствиями чрезвычайных ситуаций.

Михаил Ведерников поблагодарил специалистов энергетики за самоотверженный и добросовестный труд без праздников и выходных. «Вы всегда работаете на опережение, обеспечиваете развитие инфраструктуры, сочетая внедрение новых технологий с наработанным опытом и знаниями ветеранов. Уверен, вы и дальше будете успешно справляться со всеми поставленными перед вами задачами», - сказал он.

Глава региона пожелал всем, кто связан с этой сферой, здоровья, счастья, мира, добра, благополучия, а также успешной безаварийной работы. «Ваш труд ценен и важен для каждого жителя Псковской области. С праздником!», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

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