Александр Котов поздравил псковских энергетиков с профессиональным праздником

Работников и ветеранов энергетического комплекса Псковской области поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

По словам Александра Котова, труд энергетиков является жизненно необходимым. Именно от него зависит бесперебойная работа областной энергосистемы, благополучие жителей и стабильность региональной экономики.

Спрос на электричество и тепло непрерывно растет из-за технического прогресса, отметил он и добавил, что нужен новый подход к деятельности энергетического комплекса. «Перед энергетиками стоят задачи по модернизации оборудования, внедрению энергоэффективных технологий, повышению доступности энергетических услуг», - подчеркнул председатель Собрания.

От себя лично и от имени псковских депутатов он пожелал энергетикам стабильности и успехов в работе, а также личного благополучия и крепкого здоровья.