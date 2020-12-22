Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Александр Котов поздравил псковских энергетиков с профессиональным праздником

22 декабря 2020 года, 14:42

Работников и ветеранов энергетического комплекса Псковской области поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил псковских энергетиков с профессиональным праздником

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

По словам Александра Котова, труд энергетиков является жизненно необходимым. Именно от него зависит бесперебойная работа областной энергосистемы, благополучие жителей и стабильность региональной экономики.

Спрос на электричество и тепло непрерывно растет из-за технического прогресса, отметил он и добавил, что нужен новый подход к деятельности энергетического комплекса. «Перед энергетиками стоят задачи по модернизации оборудования, внедрению энергоэффективных технологий, повышению доступности энергетических услуг», - подчеркнул председатель Собрания.

От себя лично и от имени псковских депутатов он пожелал энергетикам стабильности и успехов в работе, а также личного благополучия и крепкого здоровья.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На контроле в Псковской области остаются 12 очагов коронавируса
Михаил Ведерников исполнит три детские мечты с «Елки желаний»
Технический лицей в Пскове планируется отремонтировать в 2021 году
По факту проникновения эксгибициониста в псковский детский сад проводится проверка
Губернатор Псковской области пожелал энергетикам безаварийной работы
На территории Гремячей горы в Пскове раскопали ранее неизвестный склеп
Мошенники оставили жителя Стругокрасненского района без одежды и денег
Еще один житель Псковской области скончался от COVID-19
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым перенесена из-за его болезни на январь

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»