Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Мошенники оставили жителя Стругокрасненского района без одежды и денег

22 декабря 2020 года, 13:05

Мошенники обманули 22-летнего жителя Стругокрасненского района, который пытался приобрести на одном из сайтов одежду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек пояснил полицейским, что после переписки с продавцом о товаре с его карты были списаны 19 тыс. рублей. При этом продавец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

На этом же сайте 28-летняя псковичка откликнулась на объявление о продаже собаки декоративной породы. Приобрести животное девушке не удалось, при этом с её счёта были списаны 6 тыс. рублей. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На контроле в Псковской области остаются 12 очагов коронавируса
Михаил Ведерников исполнит три детские мечты с «Елки желаний»
Технический лицей в Пскове планируется отремонтировать в 2021 году
По факту проникновения эксгибициониста в псковский детский сад проводится проверка
Александр Котов поздравил псковских энергетиков с профессиональным праздником
Губернатор Псковской области пожелал энергетикам безаварийной работы
На территории Гремячей горы в Пскове раскопали ранее неизвестный склеп
Еще один житель Псковской области скончался от COVID-19
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым перенесена из-за его болезни на январь

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района