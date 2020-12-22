Мошенники оставили жителя Стругокрасненского района без одежды и денег

Мошенники обманули 22-летнего жителя Стругокрасненского района, который пытался приобрести на одном из сайтов одежду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек пояснил полицейским, что после переписки с продавцом о товаре с его карты были списаны 19 тыс. рублей. При этом продавец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

На этом же сайте 28-летняя псковичка откликнулась на объявление о продаже собаки декоративной породы. Приобрести животное девушке не удалось, при этом с её счёта были списаны 6 тыс. рублей. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).