Под полом храма церкви Косьмы и Дамиана обнаружили склеп, который не значится в документах. Его стены оштукатурены, пол каменный. Предположительно, тут захоронен псковский архиепископ Макарий, который провел в Гремяцком монастыре последний год своей жизни и в нем же был похоронен.

На территории Гремячей горы в Пскове раскопали ранее неизвестный склеп, сообщает ГТРК «Псков».

Еще один склеп исследователи раскопали у современного входа в храм. Известно, что там погребены дьяконы Симеон и Анна. Захоронение сохранились благодаря керамиде, установленной в 1674 сыном Симеона, стряпчим Гремяцкого монастыря Филиппом.

«Впервые псковские археологи ведут работы на территории Гремячей горы. Выявили уникальные моменты, связанные с архитектурой, которая не сохранилась на современной дневной поверхности», - сообщил старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский.

Храм XIV-XIX веков является частью ансамбля Гремяцкого монастыря. Также в состав архитектурного ансамбля Гремячей горы входят крепостные стены, Гремячая башня, хлебопекарня и палаты в Волчьих ямах.

«По благословению владыки Тихона наш храм включили в исследование. Заказчиком является АНО «Возрождение». В данный момент происходит первый этап: это копаются шурфы», - рассказал настоятель церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы Александр Смирнов.

Далее археологам предстоит сканирование объемов и создание проекта реставрации храма: необходимо раскрыть основания утраченных колонн, уточнить исторические очертания храма и степень сохранности фундаментов.