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Общество

Прямая линия с Михаилом Ведерниковым перенесена из-за его болезни на январь

22 декабря 2020 года, 12:01

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым перенесена из-за его болезни на январь, сообщил советник главы региона Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-live 22 декабря. Прямая линия должна была состояться 24 декабря в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

«Я общался с губернатором в выходные – он уже бодр достаточно, чувствует себя получше. Но гарантий, что он, так сказать, быстро поправится и придут отрицательные тесты, никто дать не может», - отметил Антон Сергеев и заверил, что прямая линия обязательно состоится.

По его словам, вопросов поступило много. В частности, псковичей интересуют житейские проблемы, много вопросов связаны с дорогами.

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