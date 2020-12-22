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Общество

Советник псковского губернатора объяснил, почему Михаил Ведерников лечится в Москве

22 декабря 2020 года, 11:38

Симптомы COVID-19 у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появились в Москве, поэтому и лечение он проходит там,  сообщил советник главы региона Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-live 22 декабря.

«Как мы знаем, условно говоря, это уголовное дело, если ты болеешь коронавирусом и начинаешь перемещаться, заражать других», - пояснил он.

По словам Антона Сергеева, губернатор лечился бы в Пскове, если бы заболел здесь.

Губернатор находился на самоизоляции с 15 декабря. О своем диагнозе Михаил Ведерников рассказал во время оперштаба по борьбе с коронавирусом 18 декабря.

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