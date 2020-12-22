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Общество

Студенты ПсковГУ получат стипендии от Tele2 за лучшие бизнес-идеи

22 декабря 2020 года, 10:31

Tele2 открыла прием заявок на участие в стипендиальной программе для студентов Псковского государственного университета. Авторы интересных решений для бизнеса могут претендовать на гранты от 40 000 до 100 000 рублей.

Студенты ПсковГУ получат стипендии от Tele2 за лучшие бизнес-идеи
Компания Tele2 поддержит студентов, победивших в конкурсе исследовательских работ. Участникам стипендиальной программы необходимо подготовить проекты, касающиеся различных сфер бизнеса: развитие клиентского сервиса, создание инновационного продукта в сфере мобильных приложений, продвижение бренда. Также учащиеся могут выйти на конкурс со своей темой исследования.

Принять участие в программе смогут все студенты очной формы обучения независимо от факультета. Заявки принимаются до 15 января 2021 года. Конкурс пройдет в два этапа: на первом члены экспертной комиссии отберут 10 наиболее перспективных проектов, а в марте 2021 года пройдет публичная защита проектов, по итогам которой определят 3 победителей. В комиссию войдут представители Tele2 и преподаватели Псковского госуниверситета. Автор лучшей работы получит грант 100 000 рублей, еще две работы отметят суммами в 60 000 и 40 000 рублей.

«Участие в стипендиальной программе позволит молодым специалистам погрузиться в сферу IT и телекоммуникаций, рассмотреть, как работают крупные компании, предложить новые идеи. Полученные знания, умения презентовать и защищать проект – в будущем дадут конкурентные преимущества на рынке труда. Верю, что студенты смогут предложить полезные, практичные и интересные решения для нашей отрасли и не только. А мы со своей стороны поддержим лучшие идеи», - говорит Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2.

Наталья Ильина, ректор Псковского госуниверситета, добавила: «Мы видим, что процессы в бизнесе и системе управления органов власти все больше переходят в онлайн, а для этого нужна качественная и стабильная связь и профессионалы, которые готовы работать в новых условиях. В этой ситуации вузам необходимо адаптировать образовательные программы. Этот процесс будет эффективнее, если его выстраивать в тесном сотрудничестве с бизнесом и отраслевыми ассоциациями. Совместная программа с компанией Tele2 шаг именно в этом направлении».

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