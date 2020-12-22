Студенты ПсковГУ получат стипендии от Tele2 за лучшие бизнес-идеи

Tele2 открыла прием заявок на участие в стипендиальной программе для студентов Псковского государственного университета. Авторы интересных решений для бизнеса могут претендовать на гранты от 40 000 до 100 000 рублей.

Компания Tele2 поддержит студентов, победивших в конкурсе исследовательских работ. Участникам стипендиальной программы необходимо подготовить проекты, касающиеся различных сфер бизнеса: развитие клиентского сервиса, создание инновационного продукта в сфере мобильных приложений, продвижение бренда. Также учащиеся могут выйти на конкурс со своей темой исследования.

Принять участие в программе смогут все студенты очной формы обучения независимо от факультета. Заявки принимаются до 15 января 2021 года. Конкурс пройдет в два этапа: на первом члены экспертной комиссии отберут 10 наиболее перспективных проектов, а в марте 2021 года пройдет публичная защита проектов, по итогам которой определят 3 победителей. В комиссию войдут представители Tele2 и преподаватели Псковского госуниверситета. Автор лучшей работы получит грант 100 000 рублей, еще две работы отметят суммами в 60 000 и 40 000 рублей.

«Участие в стипендиальной программе позволит молодым специалистам погрузиться в сферу IT и телекоммуникаций, рассмотреть, как работают крупные компании, предложить новые идеи. Полученные знания, умения презентовать и защищать проект – в будущем дадут конкурентные преимущества на рынке труда. Верю, что студенты смогут предложить полезные, практичные и интересные решения для нашей отрасли и не только. А мы со своей стороны поддержим лучшие идеи», - говорит Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2.

Наталья Ильина, ректор Псковского госуниверситета, добавила: «Мы видим, что процессы в бизнесе и системе управления органов власти все больше переходят в онлайн, а для этого нужна качественная и стабильная связь и профессионалы, которые готовы работать в новых условиях. В этой ситуации вузам необходимо адаптировать образовательные программы. Этот процесс будет эффективнее, если его выстраивать в тесном сотрудничестве с бизнесом и отраслевыми ассоциациями. Совместная программа с компанией Tele2 шаг именно в этом направлении».