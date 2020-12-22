Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Гедиминас Таранда о «Народном признании»: Мы неравнодушны к тому, что происходит на нашей земле

22 декабря 2020 года, 10:44

«Многие десятки тысяч человек участвуют в открытом голосовании, и мы с вами говорим всему миру, что мы неравнодушны к тому, что происходит на нашей земле и выбираем лучших из лучших», - заявил о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.

В этом году он вошёл в состав жюри награды. «На протяжении 11 лет мы выбираем честных, порядочных, открытых людей, лидеров общества-учителей, врачей», - отметил Гедиминас Таранда и добавил, что в этом деле он вместе с псковичами.

Второй тур голосования за участников премии «Народное признание – 2020» завершился на сайте Псковского агентства информации 20 декабря. Всего в этом году номинировали 145 претендентов на соискание премии. Ознакомиться с результатами голосования можно на сайте ПАИ.

В состав жюри в этом году вошли 14 экспертов. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Победителей награды определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще один житель Псковской области скончался от COVID-19
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым перенесена из-за его болезни на январь
Советник псковского губернатора объяснил, почему Михаил Ведерников лечится в Москве
Дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Великими Луками запустят на новогодних праздниках
Студенты ПсковГУ получат стипендии от Tele2 за лучшие бизнес-идеи
Более 300 тысяч жителей Псковской области получили социальную поддержку в 2020 году
Более 400 новых случаев COVID-19 подтвердилось в Псковской области за сутки
Михаил Ведерников поздравил нового главу Великолукского района
Псковичка пожаловалась на педофила, пробравшегося в детсад

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»