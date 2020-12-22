Гедиминас Таранда о «Народном признании»: Мы неравнодушны к тому, что происходит на нашей земле

«Многие десятки тысяч человек участвуют в открытом голосовании, и мы с вами говорим всему миру, что мы неравнодушны к тому, что происходит на нашей земле и выбираем лучших из лучших», - заявил о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.

В этом году он вошёл в состав жюри награды. «На протяжении 11 лет мы выбираем честных, порядочных, открытых людей, лидеров общества-учителей, врачей», - отметил Гедиминас Таранда и добавил, что в этом деле он вместе с псковичами.

Второй тур голосования за участников премии «Народное признание – 2020» завершился на сайте Псковского агентства информации 20 декабря. Всего в этом году номинировали 145 претендентов на соискание премии. Ознакомиться с результатами голосования можно на сайте ПАИ.

В состав жюри в этом году вошли 14 экспертов. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Победителей награды определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.