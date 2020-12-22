Более 300 тысяч жителей Псковской области получили социальную поддержку в 2020 году, сообщает официальный Telegram-канал региона. Все средства, которые планировались к выплате в этом году, социальная защита Псковской области уже направила.

Всего на 45 видов социальных выплат и пособий в 2020 году израсходовано 6,7 млрд рублей: 2,3 млрд рублей из областного бюджета и 4,4 млрд рублей из федерального бюджета. Сумма увеличилась на 2,8 млрд рублей по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году добавились новые выплаты: региональная социальная доплата к пенсии и ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

1 млрд рублей из федерального бюджета поступил на социальную поддержку при рождении первого, третьего и последующих детей. Средства выделены в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Так, 4 тыс. 495 человек получили 11 тыс. 57 рублей на первых детей и 4 тыс. 50 граждан – на третьих и последующих детей.

Ежемесячную выплату на ребенка от 3 до 7 лет получили родители 20 тыс. 811 детей. Средства были распределены в соответствии с законом области «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка от 3 до 7 лет». С 1 июня соцпомощь получали те семьи, где среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Псковской. Всего из областного бюджета на поддержку семей с детьми было направлено 1,3 млрд. рублей.