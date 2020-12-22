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Общество / Здоровье

Более 400 новых случаев COVID-19 подтвердилось в Псковской области за сутки

22 декабря 2020 года, 09:26

416 случаев коронавируса выявили в Псковской области 21 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Цифра значительная, но и число обработанных тестов соответствует – проведено 1902 исследования», - поделился глава региона.

Более 400 новых случаев COVID-19 подтвердилось в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Больше всего заболевших добавилось в Пскове (всего 7 тыс. 517) – 166 человек и в Великих Луках (всего 4 тыс. 79) – 95. У 21 человека диагностировали коронавирус в Псковском районе (всего 1 тыс. 675). 17 случаев коронавируса выявили в Опочецком  районе (всего 492). По 16 ковидбольных обнаружили в Печорском (всего 409) и Новосокольническом (всего 249) районах. 13 человек заразились в Палкинском районе (всего 246), 12 – в Стругокрасненском (всего 184) и 11 – в Великолукском (всего 568). В шести муниципалитетах не добавилось заражённых, в остальных  же - выявили менее 10 инфицированных.

Общее число заболевших COVID-19 составляет 20 тыс. 37.

С начала пандемии от коронавируса поправились 9 тыс. 758 человек. В частности, 59 пациентов выздоровели за минувшие сутки. Количество умерших — 95 человек.

Всего тестирование было проведено 198 тыс. 568 раз.

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