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Политика

Михаил Ведерников поздравил нового главу Великолукского района

21 декабря 2020 года, 21:25

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Алексея Кузьмина с официальным вступлением в должность главы Великолукского района.

«Это один из крупнейших и наиболее экономически развитых муниципалитетов Псковской области, и возглавить его – это большая ответственность и серьёзный профессиональный вызов», - написал он на своей странице в соцсети Instagram.

«Новому руководителю предстоит многое сделать, чтобы оправдать доверие избирателей. Но единой командой, уверен, мы справимся со всеми задачами и испытаниями», - добавил глава региона.

«Старт, во всяком случае, уже взят достойный. Желаю дальнейших успехов!» - резюмировал Михаил Ведерников.

21 декабря состоялась инаугурация Алексея Кузьмина, за которого на внеочередных выборах проголосовали порядка 85% избирателей. Ему было вручено удостоверение главы района.

«Обещаю добросовестно трудиться на благо Великолукского района», — заявил он и поблагодарил губернатора, представителей партии «Единая Россия» и всех, кто помогал во время избирательной кампании.

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