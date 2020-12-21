Михаил Ведерников включен в Государственный совет РФ

Президент РФ Владимир Путин включил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в обновленный состав Госсовета, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующий Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Государственный совет Российской Федерации – это совещательный орган, который направлен на содействие реализации полномочий президента РФ по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

В Государственном совете состоят председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России, руководители фракций в Госдуме.