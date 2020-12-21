Дело 10-летней давности об убийстве в Белоруссии расследуют в Псковской области

В Псковской области расследуют уголовное дело об убийстве двух белорусов, совершенном 10 лет назад. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном СУ СК Российской Федерации.

Преступление произошло 4 апреля 2010 года в Белоруссии. 53-летний житель Невеля, находясь в городе Полоцке Витебской области, поссорился с двумя местными. В ходе конфликта россиянин нанес мужчинам множество ножевых ранений.

Одному пострадавшему удалось убежать, другой - скончался на месте преступления.

Компетентные органы Белоруссии возбудили уголовное дело, которое спустя 10 лет передали российским коллегам для уголовного преследования скрывшегося преступника.

Злоумышленника удалось обнаружить и задержать в Подмосковье. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.