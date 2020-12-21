Алексей Кузьмин вступил в должность главы Великолукского района

Вице-губернатор Василий Осипов передал избранному главе муниципалитета поздравительный адрес руководителя региона. «Посвятив всю свою жизнь труду на благо муниципалитета, вы заслужили искреннее уважение среди жителей своей принципиальностью, дипломатичностью и управленческими навыками. Уверен, ваши компетенции позволят эффективно работать на благо региона, сделать все необходимое для развития его экономики, здравоохранения, социальной сферы, повышения уровня жизни людей. Желаю вам, Алексей Геннадьевич, крепкого здоровья, благополучия и плодотворного труда на этом ответственном посту на благо всех жителей Великолукского района!» — отметил Михаил Ведерников.

Далее председатель территориальной избирательной комиссии Великолукского района Олеся Егорова представила итоговые результаты выборов: за кандидатуру Алексея Кузьмина проголосовали порядка 85% избирателей. Выборы признаны состоявшимися. Олеся Егорова передала удостоверение главы района.