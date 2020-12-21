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Политика / Власть

Алексей Кузьмин вступил в должность главы Великолукского района

21 декабря 2020 года, 17:16

21 декабря Алексей Кузьмин вступил в должность главы Великолукского района, сообщили «Псковской правде» в администрации Псковской области.

Алексей Кузьмин вступил в должность главы Великолукского района

Фото газеты «Наш путь»

Вице-губернатор Василий Осипов передал избранному главе муниципалитета поздравительный адрес руководителя региона. «Посвятив всю свою жизнь труду на благо муниципалитета, вы заслужили искреннее уважение среди жителей своей принципиальностью, дипломатичностью и управленческими навыками. Уверен, ваши компетенции позволят эффективно работать на благо региона, сделать все необходимое для развития его экономики, здравоохранения, социальной сферы, повышения уровня жизни людей. Желаю вам, Алексей Геннадьевич, крепкого здоровья, благополучия и плодотворного труда на этом ответственном посту на благо всех жителей Великолукского района!» — отметил Михаил Ведерников.

Далее председатель территориальной избирательной комиссии Великолукского района Олеся Егорова представила итоговые результаты выборов: за кандидатуру Алексея Кузьмина проголосовали порядка 85% избирателей. Выборы признаны состоявшимися.  Олеся Егорова передала удостоверение главы района.

Алексей Кузьмин вступил в должность главы Великолукского района

Фото газеты «Наш путь»

Василий Осипов вручил новому главе района плакетку с критериями оценки деятельности высших должностных лиц России.

Кроме того, с поздравлениями выступили вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко, председатель Совета муниципальных образований Псковской области, глава Красногородского района Валентина Понизовская, представители общественности Великолукского района.

«Обещаю добросовестно трудиться на благо Великолукского района», — сказал глава муниципалитета Алексей Кузьмин в ответном слове. Также он поблагодарил губернатора, представителей партии «Единая Россия» и всех, кто помогал во время избирательной кампании.

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