В Псковской области готовят проекты реставрации 42 объектов культурного наследия

В Псковской области идет подготовка проектов реставрации 42 объектов культурного наследия, рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 21 декабря.

По его словам, проведение работ стало возможным благодаря АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области», которая была организована под руководством губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Это огромная задача, которая уже находится в стадии ее решения. Это 42 на сегодняшний день объекта культурного наследия, по которым идет проектирование. Проектирование в следующем году уже выходит на финальную стадию, и мы перейдем уже в 2021 году по многим объектам на непосредственно выполнение самих работ – реставрационных работ», - рассказал Вадим Нэдик.

Среди наиболее крупных объектов он назвал Псково-Печерский, Снетогорский и Мирожский монастыри. В последнем работы уже начались.