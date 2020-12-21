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Культура / Наследие

В Псковской области готовят проекты реставрации 42 объектов культурного наследия

21 декабря 2020 года, 16:41

В Псковской области идет подготовка проектов реставрации 42 объектов культурного наследия, рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 21 декабря.

По его словам, проведение работ стало возможным благодаря АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области», которая была организована под руководством губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Это огромная задача, которая уже находится в стадии ее решения. Это 42 на сегодняшний день объекта культурного наследия, по которым идет проектирование. Проектирование в следующем году уже выходит на финальную стадию, и мы перейдем уже в 2021 году по многим объектам на непосредственно выполнение самих работ – реставрационных работ», - рассказал Вадим Нэдик.

Среди наиболее крупных объектов он назвал Псково-Печерский, Снетогорский и Мирожский монастыри. В последнем работы уже начались.

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