Однако, по словам представителя садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Авторемзавод» Вадима Певгонена, в 2010 году была нарушена процедура принятия Генплана, а значит зона многоэтажной застройки Ж-1 для этой территории обозначена незаконно.

В 1950-60-х годах псковичам выдавались дачные участки на улице Линейной, но в Генплане эта территория значится как зона многоэтажной застройки. Не так давно депутаты гордумы отказались перезонировать ее: город должен развиваться.

Представители СНТ на улице Линейной в Пскове намерены обратиться в суд, если городские власти их не услышат, сообщает «АиФ-Псков».

«Если генплан касается прав и законных интересов СНТ в части изменения территориального зонирования, органы власти обязаны были известить всех председателей СНТ, что планируются такие изменения. Ни один из председателей СНТ данный факт тоже не подтверждает», - отмечает он.

Кроме того, по его словам, из Генплана 1973 года, на который ссылается администрация, «не усматривается, что вся эта территория планировалась под многоэтажную жилую застройку — там речь идет о парке и частично многоэтажной жилой застройке».

Вадим Певгонен также удивляется, почему администрация «не учитывает фактическое землепользование». И опровергает информацию городских властей о том, что больше 50% участков на Линейной используются не по назначению. По его словам, на многих участках люди проживают постоянно, это многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Все строения возведены в соответствии с законом и оформлены в Росреестре.

В связи с этим председатель региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко редлагает садоводам обратиться в суд: «Мы можем пойти в суд, этот вариант мы не отвергаем. Будем судиться с администрацией города Пскова. Настаивать на том, чтобы по результатам публичных слушаний органы власти учитывали мнение народа».

Подробности о развитии ситуации в статье «В подвешенном состоянии. Псковские садоводы намерены обратиться в суд» на сайте «АиФ-Псков»>>>>