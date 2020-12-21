Псковским магазинам рекомендовано увеличить количество работающих касс

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области рекомендует предприятиям торговли увеличить количество работающих касс в торговых объектах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Также местным предпринимателям необходимо шире использовать практику фасовки товаров. «Это позволит покупателям экономить время на взвешивании товаров, снизить риски появления очередей при выборе и взвешивании товаров покупателями», - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо рассредоточить покупателей в течение суток путем создания маркетинговых акции. Например, проводить специальные акции в первой половине дня. При этом лучше не сокращать время работы торговых объектов.

Общая рекомендация для покупателей и торговых площадок – активнее использовать работу онлайн-платформ. Бизнес может организовать продажу своих товаров онлайн с доставкой на дом, используя сервис Маркет Псков. Для населения также доступны различные онлайн-магазины и сервисы доставки, которые не предусматривают посещение магазинов.

Жителям региона рекомендовано избегать массовые скопления людей, а также помнить о мерах индивидуальной защиты.

Органам местного самоуправления разрешается проводить предновогодние уличные ярмарки. Однако, необходимо соблюдать противоэпидемические мероприятий, а также расширить ассортимент: помимо новогодних подарков и сувениров представлять одежду, обувь и другие товары. «Это позволит рассредоточить покупательский трафик по разным форматам торговли и поддержать местный малый бизнес», - отмечают специалисты.