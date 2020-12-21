Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковским магазинам рекомендовано увеличить количество работающих касс

21 декабря 2020 года, 15:30

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области рекомендует предприятиям торговли увеличить количество работающих касс в торговых объектах, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Также местным предпринимателям необходимо шире использовать практику фасовки товаров. «Это позволит покупателям экономить время на взвешивании товаров, снизить риски появления очередей при выборе и взвешивании товаров покупателями», - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо рассредоточить покупателей в течение суток путем создания маркетинговых акции. Например, проводить специальные акции в первой половине дня. При этом лучше не сокращать время работы торговых объектов.

Общая рекомендация для покупателей и торговых площадок – активнее использовать работу онлайн-платформ. Бизнес может организовать продажу своих товаров онлайн с доставкой на дом, используя сервис Маркет Псков. Для населения также доступны различные онлайн-магазины и сервисы доставки, которые не предусматривают посещение магазинов.

Жителям региона рекомендовано избегать массовые скопления людей, а также помнить о мерах индивидуальной защиты.

Органам местного самоуправления разрешается проводить предновогодние уличные ярмарки. Однако, необходимо соблюдать противоэпидемические мероприятий, а также расширить ассортимент: помимо новогодних подарков и сувениров представлять одежду, обувь и другие товары. «Это позволит рассредоточить покупательский трафик по разным форматам торговли и поддержать местный малый бизнес», - отмечают специалисты.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников включен в Государственный совет РФ
Дело 10-летней давности об убийстве в Белоруссии расследуют в Псковской области
Алексей Кузьмин вступил в должность главы Великолукского района
В Псковской области готовят проекты реставрации 42 объектов культурного наследия
Представители СНТ на улице Линейной в Пскове намерены обратиться в суд
Глава Минэконома назвал Псковскую область в лидерах по реализации индивидуальной программы развития
Кузыченко: Новые школы Пскова будут отвечать всем современным требованиям
Семь наград завоевали великолукские самбисты на турнире в Твери
47 студентов заместили больных учителей в школах Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»