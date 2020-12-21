Глава Минэконома назвал Псковскую область в лидерах по реализации индивидуальной программы развития

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил Псковскую область в числе лидеров по реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития в 2020 году. Об этом он заявил на совещании, в котором в режиме ВКС приняла участие вице-губернатор Нинель Салагаева, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В среднем, на начало декабря процент исполнения программ по всем регионам составил 72%. Только Псковская область и Чувашская Республика успели исполнить на 100% мероприятия, запланированные на 2020 год. «Два региона справились с мероприятиями. Но есть регионы, где процент исполнения ниже 50%, что просто недопустимо на конец декабря», — подчеркнул Максим Решетников. О реализации программы в Псковской области отчиталась Нинель Салагаева. По ее словам, в регионе полностью реализованы 27 мероприятий. При этом два из них имели финансирование: более 900 млн рублей было направлено на создание инфраструктуры для ОЭЗ «Моглино» и порядка 100 млн рублей – на закупку племенного скота для сельхозтоваропроизводителей, возводящих новые фермы.

Нинель Салагаева отметила, что в 2021 году Псковская область готова к дальнейшей реализации программы. В частности, запланировано 4 мероприятия с финансовым обеспечением. Так, продолжится создание инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» и возмещение затрат на закупку племенного скота сельхозтоваропроизводителям. Кроме этого, будет создана инфраструктура для комплексного жилищного строительства, а Фонд гарантий в 2021 году ждет дополнительная капитализация. Также планируется развивать предпринимательство Псковской области сверх средств профильного нацпроекта. «К реализации мероприятий следующего года в рамках индивидуальной программы развития Псковская область полностью готова», — отметила вице-губернатор и подчеркнула, что по всем вопросам регион будет поддерживать связь со специалистами федеральных ведомств и кураторами из Минпромторга РФ. Дополнительно представители Псковской области и еще одного региона предложили создать территорию опережающего развития на базе моногородов. В Псковской области таким объектом является город Печоры. Соответствующая заявка уже направлена в Минэкономразвития РФ. Максим Решетников обещал, что этот вопрос будет проработан профильными специалистами в ближайшее время.