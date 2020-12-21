Семь наград завоевали великолукские самбисты на турнире в Твери

Семь наград завоевали самбисты спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» в Великих Луках на межрегиональном турнире по самбо «Отрок» в Твери. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Золото» в весовой категории до 51 килограмма завоевала Анастасия Альшевская. «Серебро» получили пять спортсменов: Максим Колесов (категория — до 31 кг), Никита Козловский (категория — до 42 кг), Михаил Размыслович (категория — до 55 кг), Владимир Невесенко (категория — до 65 кг) и Александр Малашенков (категория — свыше 71 кг). Третье место в весе до 34 килограммов заняла Арина Зайцева.

Тренируют спортсменов-призёров Андрей Симонов и Евгений Мишанов.

В состязаниях в Твери приняли участие более 200 спортсменов из Псковской, Новгородской, Костромской, Тверской, Московской областей и Москвы. Турнир проходил среди юношей и девушек 11–12 лет и 13–14 лет различных весовых категорий.