Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Кузыченко: Новые школы Пскова будут отвечать всем современным требованиям

21 декабря 2020 года, 14:02

Новые школы Пскова будут отвечать всем современным требованиям, заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире ПАИ-live 21 декабря.

Она отметила, что бассейнов в школах не будет, но заверила, что образовательные учреждения будут современными и оснащенными как по материально-технической базе, так и сточки зрения развивающей среды.

В настоящий момент разрабатываются концептуальные идеи двух новых школ: на 825 мест на улице Юбилейной и на 500 мест в Борисовичах Псковского района.

Первый проект уже прошел привязку и согласование. Школа появится на улице Юбилейной между школой 19 — это территория, известная у псковичей, как бывший купол. Однако, предстоит еще много работы: надо ее поставить, привязать к микрорайону, соблюсти все нормы и требования по освещенности, по безопасности дорожного и так далее, отметила Анна Кузыченко.

Вторая школа появится в деревне Борисовичи. «Мы видим, что там большая потребность в местах, - отметила гостья эфира. - С 17-го года инженерно-лингвистическая гимназия, рассчитанная на 1350 мест, набрала уже 1500 детей. Туда постоянно идут заявления от жителей».

На сегодняшний день рабочие группы согласовывают проект и его начинку, отметила Анна Кузыченко. 

По ее словам, кандидаты в директора школ также уже подобраны. Это будут люди, готовые жить с проектом со стадии проектирования до введения его в эксплуатацию. «Именно такие люди всегда выводят настоящий, живой проект. Он будет интересный и востребованный в нашем городе в соответствии с новыми реалиями», - заключила начальник управления образования Пскова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников включен в Государственный совет РФ
Дело 10-летней давности об убийстве в Белоруссии расследуют в Псковской области
Алексей Кузьмин вступил в должность главы Великолукского района
В Псковской области готовят проекты реставрации 42 объектов культурного наследия
Представители СНТ на улице Линейной в Пскове намерены обратиться в суд
Псковским магазинам рекомендовано увеличить количество работающих касс
Глава Минэконома назвал Псковскую область в лидерах по реализации индивидуальной программы развития
Семь наград завоевали великолукские самбисты на турнире в Твери
47 студентов заместили больных учителей в школах Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему колет в боку?

Общество / Здоровье
21 декабря 19:43

Почему колет в боку?

О чем говорит внезапная боль
Когда здоровье не железное

Общество / Здоровье
21 декабря 19:14

Когда здоровье не железное

О чем свидетельствует низкий гемоглобин в крови
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»