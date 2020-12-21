Кузыченко: Новые школы Пскова будут отвечать всем современным требованиям

Новые школы Пскова будут отвечать всем современным требованиям, заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире ПАИ-live 21 декабря.

Она отметила, что бассейнов в школах не будет, но заверила, что образовательные учреждения будут современными и оснащенными как по материально-технической базе, так и сточки зрения развивающей среды.

В настоящий момент разрабатываются концептуальные идеи двух новых школ: на 825 мест на улице Юбилейной и на 500 мест в Борисовичах Псковского района.

Первый проект уже прошел привязку и согласование. Школа появится на улице Юбилейной между школой 19 — это территория, известная у псковичей, как бывший купол. Однако, предстоит еще много работы: надо ее поставить, привязать к микрорайону, соблюсти все нормы и требования по освещенности, по безопасности дорожного и так далее, отметила Анна Кузыченко.

Вторая школа появится в деревне Борисовичи. «Мы видим, что там большая потребность в местах, - отметила гостья эфира. - С 17-го года инженерно-лингвистическая гимназия, рассчитанная на 1350 мест, набрала уже 1500 детей. Туда постоянно идут заявления от жителей».

На сегодняшний день рабочие группы согласовывают проект и его начинку, отметила Анна Кузыченко.

По ее словам, кандидаты в директора школ также уже подобраны. Это будут люди, готовые жить с проектом со стадии проектирования до введения его в эксплуатацию. «Именно такие люди всегда выводят настоящий, живой проект. Он будет интересный и востребованный в нашем городе в соответствии с новыми реалиями», - заключила начальник управления образования Пскова.