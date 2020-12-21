47 студентов заместили больных учителей в школах Пскова

«47 студентов, пройдя тесты на ковид, вышли в наши школы, встали у доски и учили наших детей, когда у нас педагоги задыхались от того, что нужно было уходить на больничные листы», - подчеркнула Анна Кузыченко.

На сегодняшний день на больничных по разным видам заболеваний находятся более 25% педагогов. Однако, с сентября по декабрь ни одно образовательное учреждение Пскова не приостановило свою работу, отметила начальник управления образования Пскова.

Многие искали альтернативные пути как прикрыть эти вакансии. Например, в некоторых школах ввели дистанционную форму обучения, где-то заболевших замещали коллеги, а другим помогали студенты ПсковГУ.

«Это отдельная тема для разговоров и гордости: Псков в этом году стал своеобразным пилотным проектом по созданию кадрового резерва на базе ПсковГУ», - подчеркнула гостья эфира.

За это она выразила благодарность ректору псковского университета Наталье Ильиной и проректору Ольге Серовой. Они лично контактировали с управлением образования и руководителями школ, налаживая систему кадрового резерва.