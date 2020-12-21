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Общество / Здоровье

Капитальный ремонт в 10 больницах проведут в Псковской области

21 декабря 2020 года, 12:11

Капитальный ремонт проведут в 10 межрайонных и районных больницах  Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении.

«Масштаб работ будет очень серьёзный. Помимо 23 новых ФАПов мы проведём капитальный ремонт в межрайонных и районных больницах в Бежаницах, Великих Луках, Гдове, Дедовичах, Невеле, Новосокольниках, Опочке, Порхове, Пушгорах и Себеже. То есть, учитывая филиалы, практически везде», - подчеркнул губернатор.

Ремонт медучреждений будет проходить в рамках программы развития первичного звена здравоохранения в Псковской области. По ней регион получит порядка  1 млрд 500 млн рублей. Уже в 2021 году регион получит почти 500 млн рублей. Столько же запланировано на 2022 и 2023 года.

«Реформирование первичного звена президент на ежегодной пресс-конференции назвал одной из приоритетных задач государстваЭто означает начало серьёзных перемен, которых мы все давно ждали и добивались», - заявил губернатор.

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