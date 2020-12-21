Капитальный ремонт в 10 больницах проведут в Псковской области

Капитальный ремонт проведут в 10 межрайонных и районных больницах Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении.

«Масштаб работ будет очень серьёзный. Помимо 23 новых ФАПов мы проведём капитальный ремонт в межрайонных и районных больницах в Бежаницах, Великих Луках, Гдове, Дедовичах, Невеле, Новосокольниках, Опочке, Порхове, Пушгорах и Себеже. То есть, учитывая филиалы, практически везде», - подчеркнул губернатор.

Ремонт медучреждений будет проходить в рамках программы развития первичного звена здравоохранения в Псковской области. По ней регион получит порядка 1 млрд 500 млн рублей. Уже в 2021 году регион получит почти 500 млн рублей. Столько же запланировано на 2022 и 2023 года.

«Реформирование первичного звена президент на ежегодной пресс-конференции назвал одной из приоритетных задач государства. Это означает начало серьёзных перемен, которых мы все давно ждали и добивались», - заявил губернатор.