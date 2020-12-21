Дотацию в 6 млрд рублей получит Псковская область из федерального бюджета

Более 6 млрд рублей составит дотация Псковской области из федерального бюджета на 2021 год, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении на своей странице в Instagram.

Также он отметил, что бюджет 2020 года увеличился более чем 1 млрд рублей. Это стало возможным благодаря дополнительной финансовой поддержке со стороны правительства РФ.

Финальная цифра бюджета составила порядка 46 млрд рублей. «Это уже почти в два раза выше показателей 2017 и 2018 годов. Конечно, значительная часть средств в этом году была направлена на противодействие пандемии, но, несмотря на все негативные факторы, мы действительно многое смогли сделать», - подчеркну глава региона.

По его словам, набранная динамика развития сохранится и в следующем году. Об этом, говорят и дотация, и корректировка показателей национальных проектов. Правительство прислушивается к просьбам региона и поддерживает все ключевые направления, заметил губернатор.

«Мы со своей стороны работаем над тем, чтобы средства использовались максимально быстро и эффективно. Лидером по этому направлению сейчас является нацпроект БКАД – на следующий год уже законтрактовано 33% подтверждённых средств», - отметил Михаил Ведерников.