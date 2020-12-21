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Общество

Алексей Немов: Настоящие герои живут среди нас

21 декабря 2020 года, 11:00

«В этом году мы увидели, что настоящие герои живут среди нас и чаще всего это обычные люди», - отметил четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике в своем ролике о премии «Народное признание – 2020». 

Алексей Немов: Настоящие герои живут среди нас

Фото Псковского агентства информации

В этом году признания достойны не только медработники и волонтеры, но и обычные люди, которые не теряли оптимизма и старались помогать другим, отметил Немов.

По его словам, люди трудились не только ради развития своего бизнеса, но и на благо экономики региона. «Сделать выбор будет сложно – все номинанты достойны награды, буду голосовать сердцем, оно не подведет», - подчеркнул Алексей Немов и выразил уверенность, что номинанты и будущие лауреаты премии «Народное признание» оправдают доверие жителей региона.

Алексей Немов вошел в жюри региональной общественной премии «Народное признание» по приглашению губернатора Псковской области Михаила. «Подобные проекты сегодня важны как никогда, - отметил спортсмен. – Это возможность не просто отметить людей и компании за их профессиональные и личные заслуги, но и дать им стимул к дальнейшему развитию».

Второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2020» завершился 20 декабря. Результаты можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации.

Теперь к работе приступило жюри награды из 14 экспертов. Его возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Голос каждого члена жюри принесёт претенденту 3% голосов от общего числа, поданных в номинации. 

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» проводится уже в 11-й раз. 

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