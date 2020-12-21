Михаил Ведерников просит не писать в директ о небольших задержках в приезде скорой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников просит жителей региона не писать ему в директ о небольших задержках в приезде Скорой медицинской помощи. Об этом он сказал в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников отметил высокую загрузку службы скорой помощи и призвал псковичей в некоторых случаях просто подождать. При этом он подчеркнул, что из-за забитого директа не видит действительно важных и экстренных обращений.

«Более 900 человек находятся на стационарном лечении, и ещё порядка 6000 – на амбулаторном. Перегружены и служба скорой помощи, и поликлиники, и амбулаторное звено», - отметил глава региона и добавил, что количество обращений превышает доступные ресурсы в 2-3 раза.

«Мы со своей стороны делаем всё возможное и необходимое, чтобы увеличить пропускную способность учреждений здравоохранения: закупаем оборудование, привлекаем волонтёров, приглашаем врачей из других регионов, перестраиваем работу диспетчерских и приёмных», - подчеркнул он.