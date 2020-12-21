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Общество

Алексей Немов записал видео в поддержку премии Псковской области «Народное признание – 2020»

21 декабря 2020 года, 10:07

Четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов записал видео в поддержку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020», сообщает Псковское агентство информации.

По словам спортсмена, поддержать «Народное признание» и войти в состав жюри ему предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Подобные проекты сегодня важны как никогда, - отметил Алексей Немов. – Это возможность не просто отметить людей и компании за их профессиональные и личные заслуги, но и дать им стимул к дальнейшему развитию».

Второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2020» завершился 20 декабря. Он проходил на сайте Псковского агентства информации. Подробнее о премии можно почитать здесь.

В текущем году на премию номинировали 145 участников. 

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» проводится уже в 11-й раз. 

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