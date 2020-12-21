Псковские семьи с детьми до 7 лет начали получать пятитысячные выплаты

В Псковской области семьи с детьми до 7 лет начали получать на свои счета по 5 тысяч рублей от государства к Новому году, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Ранее эти выплаты анонсировал президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая проходила 17 декабря. «Сделаем небольшой подарок и выплатим всем семьям», - сказал глава государства.

Порядок выплат будет таким же, как и при перечислении пособия в 10 тысяч рублей на всех детей до 16 лет, которое в 2020 году начислялось уже дважды. Выплаты назначаются единовременно в беззаявительном порядке на основании ранее предоставленных в Пенсионный фонд заявлений.

В 2020 году был введён целый ряд мер поддержки семьям с детьми. Так, с 1 января 2020 года указом президента назначены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Семьи с низкими доходами получают выплаты с 1 июня. Размер пособия в Псковской области составляет порядка 5,5 тыс. рублей в месяц.