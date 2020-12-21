Почти 20 тысяч случаев COVID-19 выявили в Псковской области с начала пандемии

19 тыс. 621 случай заболевания выявили в Псковской области с начала пандемии COVID-19, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Динамичный рост числа заболевших несколько замедлился, но ситуация по-прежнему очень непростая», - отметил губернатор.

398 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 20 декабря. Больше всего заражённых прибавилось в Пскове (всего 7 тыс. 351) – 81 человек и в Великих Луках (всего 3 тыс. 984) – 60 человек. 45 инфицированных выявили в Псковском районе (всего 1 тыс. 654), 42 – в Порховском (всего 550), 40 - в Невельском (всего 710). 25 ковидбольных обнаружили в Дедовичском районе (всего 195). В Пустошкинском районе (всего 123) коронавирус диагностировали у 17 человек. По 10 новых случаев коронавируса подтвердились Печорском (всего 393) и Новоржевском (всего 139) районах.