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Общество / Здоровье

Почти 20 тысяч случаев COVID-19 выявили в Псковской области с начала пандемии

21 декабря 2020 года, 09:27

19 тыс. 621 случай заболевания выявили в Псковской области с начала пандемии COVID-19, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Динамичный рост числа заболевших несколько замедлился, но ситуация по-прежнему очень непростая», - отметил губернатор.

398 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 20 декабря. Больше всего заражённых прибавилось в Пскове (всего 7 тыс. 351) – 81 человек и в Великих Луках (всего 3 тыс. 984) – 60 человек. 45 инфицированных выявили в Псковском районе (всего 1 тыс. 654), 42 – в Порховском (всего 550), 40 - в Невельском (всего 710). 25 ковидбольных обнаружили в Дедовичском районе (всего 195). В Пустошкинском районе (всего 123) коронавирус диагностировали у 17 человек. По 10 новых случаев коронавируса подтвердились Печорском (всего 393) и Новоржевском (всего 139) районах.

Почти 20 тысяч случаев COVID-19 выявили в Псковской области с начала пандемии

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В остальных районах региона зафиксированы менее 10 новых случаев. Ни одного ковидбольного не выявили в Красногородском, Пыталовском, и Бежаницком районах.

51 человек поправился от коронавируса за минувшие сутки. Всего выздоровели 9 тыс. 699 человек. Количество умерших — 93 человека.

20 декабря провели 1 тыс. 592 исследования на коронавирус. Всего выполнены 196 тыс. 666 тестирований.

«Дополнительных очагов не выявлено, в активных - новых случаев нет», - написал Михаил Ведерников. За минувшие выходные в Псковской области прибавилось 6 очагов коронавируса

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