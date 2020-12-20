Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На обустройство кладбища «Крестовское» в Пскове направят более 30 млн рублей

20 декабря 2020 года, 21:12

В следующем году 31 млн 349,4 тыс. рублей в Пскове направят на обустройство второй очереди кладбища «Крестовское». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также в бюджете запланированы средства на капитальный ремонт и реконструкцию воинских захоронений.

Так, 7 млн 770 тыс. рублей пойдут на ремонт Могилы неизвестного солдата на площади Победы. Этот мемориал был открыт в Пскове 23 июня 1974 года.

Ещё 5 млн 167 тыс. рублей направят на капитальный ремонт братского кладбища на улице Юбилейной. Там покоятся 392 воинов, погибших при освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Сотрудники УФСБ безупречно выполняют оперативные задачи
Опубликован список продуктов, которые можно передавать пациентам Псковской инфекционной больницы
«Дачного» вора поймали в Островском районе
В Порхове простились с главой района Виктором Степановым
До 93 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области
С профессиональным праздником поздравил сотрудников ФСБ спикер Псковского облсобрания
В 21:00 будет закрыто голосование за кандидатов на премию «Народное признание — 2020»
Почти 400 случаев коронавируса выявили в Псковской области 19 декабря
Два очага коронавируса добавились в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»

Правила не для всех

Общество / Образование
15 декабря 14:54

Правила не для всех

В одной из псковских школ «дистанционка» приняла странные формы

И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку