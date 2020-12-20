На обустройство кладбища «Крестовское» в Пскове направят более 30 млн рублей

В следующем году 31 млн 349,4 тыс. рублей в Пскове направят на обустройство второй очереди кладбища «Крестовское». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Также в бюджете запланированы средства на капитальный ремонт и реконструкцию воинских захоронений.

Так, 7 млн 770 тыс. рублей пойдут на ремонт Могилы неизвестного солдата на площади Победы. Этот мемориал был открыт в Пскове 23 июня 1974 года.

Ещё 5 млн 167 тыс. рублей направят на капитальный ремонт братского кладбища на улице Юбилейной. Там покоятся 392 воинов, погибших при освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.