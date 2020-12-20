Ведерников: Сотрудники УФСБ безупречно выполняют оперативные задачи

На своей странице в Instagram он отметил, что сотрудники Управления безупречно выполняют оперативные задачи не только в Псковской области, но и за её пределами. Они ловят преступников, противодействуют коррупции, пресекают незаконный оборот наркотиков и оружия, обеспечивают защиту конституционного строя.

«Выражаю искренние слова благодарности за службу, за мир и спокойствие. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!» - заключил губернатор.