Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Ведерников: Сотрудники УФСБ безупречно выполняют оперативные задачи

20 декабря 2020 года, 19:20

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником руководство, сотрудников и ветеранов регионального УФСБ России.

Ведерников: Сотрудники УФСБ безупречно выполняют оперативные задачи

Фото из Instagram губернатора

На своей странице в Instagram он отметил, что сотрудники Управления безупречно выполняют оперативные задачи не только в Псковской области, но и за её пределами. Они ловят преступников, противодействуют коррупции, пресекают незаконный оборот наркотиков и оружия, обеспечивают защиту конституционного строя.

«Выражаю искренние слова благодарности за службу, за мир и спокойствие. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!» - заключил губернатор. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован список продуктов, которые можно передавать пациентам Псковской инфекционной больницы
«Дачного» вора поймали в Островском районе
В Порхове простились с главой района Виктором Степановым
До 93 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области
С профессиональным праздником поздравил сотрудников ФСБ спикер Псковского облсобрания
В 21:00 будет закрыто голосование за кандидатов на премию «Народное признание — 2020»
Почти 400 случаев коронавируса выявили в Псковской области 19 декабря
Два очага коронавируса добавились в Псковской области
В 2021 году главная ёлка Пскова будет живой

Комментарии

Авторизация
No comments
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»

Правила не для всех

Общество / Образование
15 декабря 14:54

Правила не для всех

В одной из псковских школ «дистанционка» приняла странные формы

И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку