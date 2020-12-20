Опубликован список продуктов, которые можно передавать пациентам Псковской инфекционной больницы

Официальный Телеграм-канал региона опубликовал список продуктов, разрешённых для передачи пациентам Псковской областной инфекционной больницы. В перечень вошли кондитерские изделия, вода, сухофрукты, сухие завтраки, детское питание. При этом фрукты необходимо согласовать с лечащим врачом.

Также размещён список того, что запрещено приносить больным.

Передачи принимаются с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 на КПП. Принимает их охранник, который раскладывает продукты по ящикам. Каждую передачу необходимо подписать, указав фамилию, имя, отчество пациента, отделение и номер палаты.

С 12:00 до 13:00 и с 19:00 до 20:00 младший персонал больницы доставляет передачи пациентам.

Также отмечается, что пользоваться мобильными телефонами в инфекционной больнице не запрещено. Исключение составляют палат реанимации.

В то же время нужно согласовать с лечащим врачом передачу больным ценных вещей - мобильного телефона, украшений, документов. Сделать это можно по телефону отделения.

Единый многоканальный телефон Псковской инфекционной больницы 8(8112) 29-42-32, многоканальный телефон филиала в Великих Луках 8(811) 53-6-88-66.