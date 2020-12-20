«Дачного» вора поймали в Островском районе

В Островском районе задержали 59-летнего безработного, ранее судимого жителя деревни Малая Губа, который подозревается в краже из дачного дома. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заявление о пропаже электрических проводов и другого имущества из дома в одном из садоводческих товариществ Островского района в полицию поступило от 47-летней жительницы Пскова. Кража была совершена в период с 13 по 17 декабря. Чтобы проникнуть в дом, преступник разбил оконное стекло. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Мужчина дал признательные показания, часть похищенного у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.