В Порхове простились с главой района Виктором Степановым

В Порхове 20 декабря простились с главой района Виктором Степановым, передаёт районная газета «Порховский вестник».

На церемонии прощания с Виктором Степановым присутствовали его родные и близкие, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко, депутат регионального парламента Геннадий Григорьев, заместитель главы администрации Порховского района Ольга Иванова, жители муниципалитета.

Отпевание главы района состоялось в Порхове в храме Рождества Пресвятой Богородицы, похоронили — на Ивановском кладбище.

Виктор Степанов умер 18 декабря в больнице . Госпитализировали главу району ещё 20 ноября.

Отмечается, что несмотря на большое количество собравшихся, церемония прошла при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Виктор Степанов родился 3 января 1959 года в деревне Рудаково Порховского района. С 2007 года он был главой района.