В Порхове простились с главой района Виктором Степановым

В Порхове 20 декабря простились с главой района Виктором Степановым, передаёт районная газета «Порховский вестник».
В Порхове 20 декабря простились с главой района Виктором Степановым, передаёт районная газета «Порховский вестник».
Виктор Степанов умер 18 декабря в больнице. Госпитализировали главу району ещё 20 ноября.
Отпевание главы района состоялось в Порхове в храме Рождества Пресвятой Богородицы, похоронили — на Ивановском кладбище.
На церемонии прощания с Виктором Степановым присутствовали его родные и близкие, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко, депутат регионального парламента Геннадий Григорьев, заместитель главы администрации Порховского района Ольга Иванова, жители муниципалитета.
Отмечается, что несмотря на большое количество собравшихся, церемония прошла при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Виктор Степанов родился 3 января 1959 года в деревне Рудаково Порховского района. С 2007 года он был главой района.