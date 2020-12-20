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Общество

В Порхове простились с главой района Виктором Степановым

20 декабря 2020 года, 14:37

В Порхове 20 декабря простились с главой района Виктором Степановым, передаёт районная газета «Порховский вестник».

В Порхове простились с главой района Виктором Степановым

Фото газеты «Порховский вестник»

Виктор Степанов умер 18 декабря в больнице. Госпитализировали главу району ещё 20 ноября.

Отпевание главы района состоялось в Порхове в храме Рождества Пресвятой Богородицы, похоронили — на Ивановском кладбище.

На церемонии прощания с Виктором Степановым присутствовали его родные и близкие, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко, депутат регионального парламента Геннадий Григорьев, заместитель главы администрации Порховского района Ольга Иванова, жители муниципалитета.

В Порхове простились с главой района Виктором Степановым

Фото газеты «Порховский вестник»

Отмечается, что несмотря на большое количество собравшихся, церемония прошла при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Виктор Степанов родился 3 января 1959 года в деревне Рудаково Порховского района. С 2007 года он был главой района.  

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