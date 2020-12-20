До 93 выросло число умерших от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Телеграм-канал региона. 19 декабря был подтверждён ещё один летальный исход от этого заболевания.

За сутки также добавились 394 новых случая заражения. Больше всего в Пскове — 128 (всего 7 тыс. 270) и в Великих Луках — 107 (всего 3 тыс. 924). 34 заболевших обнаружили в Псковском районе (всего 1 тыс. 609), 27 — в Палкинском районе (всего 228), 16 — в Великолукском (всего 550), 14 — в Новосокольническом (всего 332). Ещё в 16 районах выявили за сутки менее 10 новых случаев коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 19 тыс. 223 человека, выздоровели — 9 тыс. 648.