С профессиональным праздником поздравил сотрудников ФСБ спикер Псковского облсобрания

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов безопасности Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности является ключевой и стратегически значимой задачей, от выполнения которой зависит устойчивость государства, защищённость граждан, стабильность в обществе.

«Чтобы противостоять современным угрозам, наиболее опасной из которых является международный терроризм, требуются специалисты, обладающие не только широким арсеналом знаний и технических навыков, но и особым набором морально-волевых качеств. В профессионализме сотрудников спецслужб, в их преданности делу и любви к Родине – залог надёжного обеспечения безопасности нашей страны и наших граждан», - заявил спикер Собрания.

Он пожелал сотрудникам и ветеранам органов безопасности успешного выполнения поставленных задач, здоровья, удачи и семейного благополучия.