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Общество / Здоровье

Почти 400 случаев коронавируса выявили в Псковской области 19 декабря

20 декабря 2020 года, 10:53

В Псковской области 19 декабря выявили 394 новых случая коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заражённых достигло отметки в 19 тыс. 223. При этом за 18 и 19 декабря в регионе добавились 6 очагов коронавируса.

За минувшие сутки в связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 289 псковичей. Всего вылечены уже 9 тыс. 648 пациентов. Количество летальных исходов не изменилось — 92.

В Псковской области провели уже 195 тыс. 74 теста на коронавирус, в том числе 1 тыс. 584 за 19 декабря.

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