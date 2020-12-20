Почти 400 случаев коронавируса выявили в Псковской области 19 декабря

В Псковской области 19 декабря выявили 394 новых случая коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заражённых достигло отметки в 19 тыс. 223. При этом за 18 и 19 декабря в регионе добавились 6 очагов коронавируса.

За минувшие сутки в связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 289 псковичей. Всего вылечены уже 9 тыс. 648 пациентов. Количество летальных исходов не изменилось — 92.

В Псковской области провели уже 195 тыс. 74 теста на коронавирус, в том числе 1 тыс. 584 за 19 декабря.