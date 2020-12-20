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Общество / Здоровье

Два очага коронавируса добавились в Псковской области

20 декабря 2020 года, 10:15

Два очага коронавируса добавились в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Оба очага выявлены в Новоржеве — в детском саду «Светлячок», где заразились 6 сотрудников, и в местном филиале Псковавтодора, там подтверждены 10 случаев. 

«Необходимый комплекс мероприятий проведен в полном объёме», - заверил губернатор.

Также он проинформировал о снятии с учёта двух очагов в Опочецком районе: в администрации муниципалитета и Болгатовском психоневрологическом интернате.

Действующими остаются очаги в администрации Порховского района, Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайском психоневрологическом интернате в Палкинском районе, в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, Новоржевской средней школе, на Порховском маслосырзаводе и в санатории «Хилово».  

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