В 2021 году главная ёлка Пскова будет живой

«В этом году главная новогодняя ель города по праву заслужила обновления. Ее каркас зачистили и покрасили, а новая хвоя и игрушки уже радуют жителей. На следующий год рассмотрим возможность установки живой ели», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, в этом году в областной столице «старались украсить не только центр города, но и любимые маршруты псковичей». В результате в парках города можно встретить сказочных персонажей и волшебных птиц, пройтись среди мерцающих деревьев и найти интересные инсталляции.

«Благодарю всех, кто откликнулся на наше предложение и внёс свой вклад в новогоднее убранство города», добавил глава региона.