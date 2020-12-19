Олега Тэора продолжат лечить в Петербурге

Настоятель псковского храма святого Александра Невского отец Олег Тэор идёт на поправку, сообщили в пресс-службе Псковской епархии. Ранее он попал в реанимацию с высоким процентом поражения лёгких.

«Ковид-тест у батюшки отрицательный, однако воспаление легких и заболевания ЖКТ требуют дальнейшего лечения. Поэтому отец Олег в ближайшее время будет направлен в клинику в Санкт-Петербурге», - говорится в Instagram-аккаунте епархии. Ее представители попросили читателей продолжать молиться за священника.

Олег Тэор больше тридцати лет является настоятелем храма Александра Невского в Пскове.