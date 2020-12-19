В псковском парке установили ливневые очистные сооружения

В Мирожском парке Пскова установили ливневые очистные сооружения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на председателя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристину Кобызь.

По ее словам, они «позволят очищать все сточные воды, попадающие в Мирожку, тем самым и в реку Великую». Кристина Кобызь напомнила, что проект по благоустройству территории у Мирожского монастыря направлен на экологическое сознание, на информирование горожан, школьников, студентов о том, как нужно бережно относиться к экологии.