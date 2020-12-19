Замглавы администрации Пскова: Если начнутся снегопады, все будет убрано в нормативные сроки

В Пскове заключен контракт на вывоз снега, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на заместителя главы администрации Пскова Елену Жгут.

По ее словам, власти города выезжали к подрядчикам, смотрели зимнюю технику, в том числе снегоуборочную. «Парк автомобилей и тракторов у них достаточно приличный, и если начнутся снегопады, то все будет убрано в нормативные сроки и качественно», - отметила Елена Жгут.

Она пояснила, что «контракт торгуется под определенный лимит, но город платит по факту». Поэтому потом эти деньги остаются в виде экономии и могут быть использованы на любые другие цели городского хозяйства.