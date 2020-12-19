Два рыбака утонули в Псковской области

Два рыбака утонули в озере Волчье в Локнянском районе, сообщает Псковское агентство информации. 19 декабря их тела извлекли сотрудники водолазной группы поисково-спасательного отряда города Великие Луки.
Два рыбака утонули в озере Волчье в Локнянском районе, сообщает Псковское агентство информации. 19 декабря их тела извлекли сотрудники водолазной группы поисково-спасательного отряда города Великие Луки.
МЧС предупреждает жителей региона о запрете выхода на неокрепший лёд. Сотрудники ведомства регулярно проводят рейды вблизи водоёмов, дежурят на трассах, ведущих к озёрам.