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Происшествия / ЧП

Два рыбака утонули в Псковской области

19 декабря 2020 года, 16:00

Два рыбака утонули в озере Волчье в Локнянском районе, сообщает Псковское агентство информации. 19 декабря их тела извлекли сотрудники водолазной группы поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Два рыбака утонули в Псковской области

Фото Псковского агентства информации
Ранее сообщалось, что водолазы достали из озера тела двух рыбаков, которые провалились в машине под лёд в Новосокольническом районе. Кроме того, рыбак утонул в озере Малый Иван в Локнянском районе.

МЧС предупреждает жителей региона о запрете выхода на неокрепший лёд. Сотрудники ведомства регулярно проводят рейды вблизи водоёмов, дежурят на трассах, ведущих к озёрам. 

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