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Спорт

Реконструкция стадиона «747» в Пскове будет продолжена

19 декабря 2020 года, 13:40

В рамках национального проекта «Спорт - норма жизни» на стадионе «747» произведена замена старого покрытия на искусственный газон, оборудованы беговые дорожки с синтетическим покрытием, установлены дренажные лотки, восстановлена система водоотведения по периметру футбольного газона, установлены травмобезопасные бордюры, стабилизирующее основание под футбольный газон. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«На стадионе «747», наверное, только самое начало, самая малая часть того, что можно было сделать. Муниципальных денег на его реконструкцию вряд ли хватит, и вряд ли мы сможем их найти, а согласно федеральным программам только с 2022-2023 года будет возможно делать капитальный ремонт в сооружениях спортивного предназначения. Там текут трибуны, есть необходимость увеличения спортивных ядер - это то, над чем нам надо усиленно работать, в том числе с Минспорта», - заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Мы попробуем добиться помощи не только по федеральным программам, но и по проектам, которые реализует российский Футбольных союз, их немало, возможности такие есть. В свое время мы несколько таких проектов реализовывали», - добавил он.

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