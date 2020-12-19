Псковичам напомнили правила обращения с пиротехникой

Профилактический рейд по местам розничной продажи прошёл в Пскове. Активисты "Молодой Гвардии" рассказали посетителям правила безопасности, при обращении с изделиями.

Продавцы фейерверков рассказали, что продукция пользуется у псковичей большим спросом, более того, активистов познакомили с сопроводительной документацией - сертификатами о соответствии изделий установленным требованиям. С этими же документами, продавцы знакомят покупателей.

В свою очередь, молодогвардейцы напомнили о правилах безопасности при использовании пиротехники, рассказали как правильно и безопасно организовать использование изделия, каким деталям стоит уделить особое внимание, а также, как правильно выбрать место для запуска салютов и фейерверков. В завершение, они передали продавцам памятки, чтобы каждый покупатель смог с ними ознакомиться и при использовании не подвергал себя и своих близких опасности.

“Сейчас, когда в преддверии Нового года каждый житель города начал готовиться к встрече праздника, важно помнить о правилах безопасности, особенно, при использовании пиротехники. Запуск салютов - традиционно сопровождает встречу Нового года, и наверное, уже является неотъемлемой его частью, именно поэтому, важно, чтобы праздник каждого оставался праздником и не был омрачен различными инцидентами, которых можно избежать», - рассказал активист Молодой Гвардии Евгений Тихомиров .

Добровольцы напоминают жителям Псковской области, что продукция, представленная в магазинах, должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям, обладать необходимыми сертификатами, инструкцией на русском языке. В местах продажи должны быть соблюдены правила хранения пиротехнического товара, установлены системы оповещения о пожаре, иметься в наличии огнетушители.