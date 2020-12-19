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Общество / Здоровье

51 случай заболевания коронавирусом выявлен в новых очагах в Псковской области

19 декабря 2020 года, 11:56

51 случай заболевания коронавирусом выявлен в новых очагах в Псковской области, официальный телеграм-канал Псковской области.

В администрации Порховского района коронавирус выявлен у 11 человек, 8 сотрудников заболели в Пушкиногорском музее-заповеднике, в Пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы - 11 человек. Сразу 21 случай коронавируса выявлен в Первомайском психоневрологическом интернате, вирус подтвердился у 3 сотрудников и 18 проживающих.

Ранее губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Псковской области выявлены четыре новых очага коронавируса. Это администрация Порховского района, Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы и Первомайский психоневрологический интернат.

«Первых ковидбольных зафиксировали еще в начале декабря, затем по цепочке заразились и другие сотрудники. Трудность в том, что инкубационный период ковидной инфекции может быть до двух недель, симптомы проявляются не сразу. Поэтому спрогнозировать вспышку очень сложно», - пояснил глава региона.

По его словам, Роспотребнадзор провел эпидрасследование в каждом учреждении, выявлен круг контактных.

Губернатор также добавил, что в строку смертности добавилось три новых случая.

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