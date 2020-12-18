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Общество

Ведерников о выполнении регпроектов: По руководителям трех худших направлений будет решаться вопрос об их профпригодности

18 декабря 2020 года, 23:18

В пятницу, 18 декабря, под председательством Михаила Ведерникова прошло совещание по реализации региональных проектов. В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных региональных комитетов, а также главы ряда районов.

По словам губернатора, до нового года осталось две недели и нужно сделать рывок, чтобы нужных показателей достичь.

Отставание от плана реализации проектов составляет около 10%. В зоне риска ряд объектов по направлениям «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» и даже «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Губернатор напомнил всем руководителям и кураторам направлений, что результат исполнения региональных проектов ниже 95% будет считаться невыполнением поставленной ранее задачи.

«Это планка, которую снижать категорически недопустимо. По руководителям трех худших направлений будет решаться вопрос об их профессиональной пригодности», — обратил он особое внимание.

Информацию об общем исполнении региональных проектов представила вице-губернатор Нинель Салагаева. Их реализация на настоящий момент завершена более чем на 82%. В ближайшее время 100% показатели выполнения планируется достичь по направлениям «Культура» и «Цифровая экономика», что доведет количество таких направлений, где полностью завершены работы, до 4-х.

Вице-губернатор также отметила, что с руководителями региональных проектов были проведены встречи для обсуждения ситуации на объектах, завершение реализации которых планируется до конца года.

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