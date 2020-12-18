Завершен ремонт дороги Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» в Псковском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 4,3 км трассы.

Ремонт этой дороги начался еще в мае, но подрядчик - ООО «Меридиан» - условия контракта не выполнил, и работы остановились. В итоге контракт с компанией был расторгнут в одностороннем порядке. Затем по заявлению заказчика Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области внесло ООО «Меридиан» в реестр недобросовестных поставщиков.

В октябре прошли повторные торги. Победителем стал ООО «ДорСтройСервис». Из-за того, что летом после фрезерования не был уложен слой асфальта, дорога стала разрушаться. Дорожникам пришлось устранять дефекты. В итоге на площади около 28 тыс кв. метров восстановлено дорожное полотно: уложен выравнивающий слой асфальта на граните и верхний слой на габбро-диабазе.

Кроме этого, отремонтировано 13 водопропускных труб, 3 автобусные остановки (установлено 2 автопавильона, 3 скамейки и 2 урны). Обочины укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью. Разметка нанесена термопластиком.

Средства на ремонт выделены из областного бюджета в сумме более 45 млн рублей.