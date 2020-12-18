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Общество

Прощание с главой Порховского района Виктором Степановым состоится 20 декабря

18 декабря 2020 года, 17:44

Прощание с главой Порховского района Виктором Степановым состоится 20 декабря, сообщили «Псковской правде в администрации района.

Прощание с главой Порховского района Виктором Степановым состоится 20 декабря

Церемония прощания с Виктором Степановым пройдет в 12:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: город Порхов, улица Карла Маркса, 35.

Похороны будут в 13:00 на Ивановском кладбище.

Все санитарно-эпидемиологические нормы на мероприятии будут соблюдены.

Глава Порховского района Виктор Степанов скончался 18 декабря в больнице. Ему был 61 год.

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