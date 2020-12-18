Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Промышленность

Новым руководителем ОЭЗ «Моглино» назначен Антон Яковлев

18 декабря 2020 года, 17:18

Новым руководителем особой экономической зоны «Моглино» назначен Антон Яковлев, сообщается в Instagram-аккаунте ОЭЗ.

Новым руководителем ОЭЗ «Моглино» назначен Антон Яковлев

Фото из Instagram-аккаунта ОЭЗ «Моглино»

Антон Яковлев занимал должность директора по строительству в управляющей компании. В его обязанности входило руководство процессами проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ. Теперь он будет и. о. генерального директора зоны. 

«Уверена, что ОЭЗ «Моглино» станет лидером среди российских индустриальных площадок. Кроме того, за этот непростой для всех год сформирована добрая традиция - волонтерство. Мы были там, где мы нужны. Надеюсь, это будет продолжено и совместные планы с воспитанниками Печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, реализуются», – отметила бывшая и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко, представляя нового руководителя.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Завершен ремонт дороги Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» в Псковском районе
Прощание с главой Порховского района Виктором Степановым состоится 20 декабря
Депремированием и увольнением пригрозил Михаил Ведерников главврачам за бездействие
Транспорт органов власти и волонтёров предлагают подключить в доставке тестов на COVID в Псковской области
Качество обработки вызовов Скорой помощи поручил проверить губернатор
У губернатора Псковской области двусторонняя пневмония
Новые ограничения коснулись экскурсионного обслуживания в Псковской области
Для общепита Псковской области введены новые ограничения
Названы районы Псковской области, которые получат вакцину от коронавируса первыми

Комментарии

Авторизация
No comments
Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Экономика
30 ноября 14:23

Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?

Судьбу территории бывшего рынка на Четырех углах обсудили на градсовете Пскова
Турзавод

Экономика / Я – социальный предприниматель
26 ноября 15:26

Турзавод

Пушкиногорец решил воссоздать дореволюционную электростанцию и фабрику
Территория успеха

Экономика
23 ноября 12:00

Территория успеха

«Золотые домкраты» вручили шести предпринимателям Псковской области