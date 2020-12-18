Новым руководителем ОЭЗ «Моглино» назначен Антон Яковлев

Антон Яковлев занимал должность директора по строительству в управляющей компании. В его обязанности входило руководство процессами проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ. Теперь он будет и. о. генерального директора зоны.

«Уверена, что ОЭЗ «Моглино» станет лидером среди российских индустриальных площадок. Кроме того, за этот непростой для всех год сформирована добрая традиция - волонтерство. Мы были там, где мы нужны. Надеюсь, это будет продолжено и совместные планы с воспитанниками Печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, реализуются», – отметила бывшая и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко, представляя нового руководителя.