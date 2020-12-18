Депремированием и увольнением пригрозил Михаил Ведерников главврачам за бездействие

«Каждый руководитель медучреждения должен понимать, что он несет личную персональную ответственность начиная от депримирования, заканчивая освобождением от должности», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 18 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

«Если нужна какая-то помощь, то пусть они обращаются, мы будем помогать. В том числе в индивидуальном формате, но если они молчат, огромное количество жалоб, а они ничего не делают – это преступная халатность и мы спокойно на это смотреть не будем», - заявил Михаил Ведерников.

Глава региона выделил несколько тем, которые «красной нитью» идут через все обращения граждан. Во-первых, отмечается несоблюдение 48-часового формата обработки тестов. По этому поводу прошла служебная проверка. Она выявила, что задержка происходит на этапе доставки анализов в лаборатории. Сами лаборатории работают без задержек.

Второй вопрос касается работы скорой помощи. Тут Михаил Ведерников выделил две темы: своевременное и качественное оказание услуг пациентам, а также выплаты сотрудникам скорой медицинской помощи – по этим вопросам от псковичей поступает много обращений.

Губернатор заметил, что необходимо организовать своевременные выезды на вызов, правильную маршрутизацию и профессиональную обработку звонков.

Также он поручил максимально быстро провести служебную проверку по поводу задержек выплат и определить, что стало причиной: человеческий фактор или системный сбой. «Все деньги по линии федерального бюджета мы получили в полном объеме. Они должны оперативно доводиться до людей», - подчеркнул глава региона.

Третья проблема - вызов врача на дом. «Я понимаю, что нагрузка огромная. Не всегда врач может прийти в день вызова или даже на следующий, но важно чтобы он приходил, а не говорил людям, что через неделю, через две», - сказал губернатор.